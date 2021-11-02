В Мордовии сотрудники Росгвардии проходят ревакцинацию от COVID-19

В Управлении Росгвардии по Мордовии проходит ревакцинация сотрудников от коронавирусной инфекции.

Указанную процедуру проходят представители ведомства, которые более 6 месяцев назад сделали прививки двумя первыми компонентами вакцины.

Сотрудники ведомства ответственно подходят к необходимости ревакцинации.

В настоящее время вакцинация - самый эффективный способ защиты от коронавирусной инфекции, направленный на выработку коллективного иммунитета.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru