В Саранске была задержана женщина, подозреваемая в краже товаров из магазина

На днях экипажем вневедомственной охраны Росгвардии было проверено сообщение о похищении товаров из сетевого магазина, расположенного по адресу - улица А Лусс.

К прибывшим по указанному адресу правоохранителям обратился администратор магазина. Он пояснил, что при ознакомлении с записями с камер видеонаблюдения заметил женщину, которая, взяв с витрины необходимые ей товары, положила их в пакет и направилась к выходу, где была остановлена работником торговой точки.

Правоохранители задержали подозреваемую, которой оказалась 52–летняя жительница Саранска. Для дальнейшего разбирательства женщина была передана сотрудникам полиции.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru