В Мордовии судебные приставы приостановили работу пилорамы

Судебными приставами отделения судебных приставов по Большеберезниковскому району УФССП России по Мордовии на 30 суток была приостановлена деятельность пилорамы.

Индивидуальный предприниматель, являющийся владельцем указанной пилорамы, осуществлял переработку древесины, не соблюдая требования в области охраны окружающей среды при сборке, накоплении, транспортировке, обработке, утилизации и обезвреживании отходов производства потребления.

При эксплуатации пилорамы опилки, стружки, кора древесины IV класса опасности хранились насыпью на земельном участке.

Судебный пристав приостановил деятельность данного объекта на 30 суток.

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Источник: r13.fssp.gov.ru