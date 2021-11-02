УФССП России по Мордовии напоминает гражданам о правилах безопасности в Интернете

В целях предупреждения преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий УФССП России по Мордовии разъясняет гражданам, как обезопасить себя в Интернете.

Для получения сведений о задолженности гражданам либо представителям юридических организаций необходимо пользоваться официальным сайтом УФССП России. Необходимые сведения также можно получить, воспользовавшись электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств.

В случае обнаружения себя в списке должников гражданину или представителю организации предоставляется возможность оплатить задолженность через указанный сервис, распечатав квитанцию. Также можно воспользоваться личным кабинетом на портале «Госуслуг».

Переводить денежные средства можно только способами и методами, указанными на официальном сайте ведомства. Сервисы, предоставляемые ФССП России, являются абсолютно бесплатными.

При использовании банковских приложений следует соблюдать правила защиты. Нужно выбирать сложные пароли, регулярно обновлять их, использовать разные способы аутентификации (коды, отпечатки пальцев и пр.).

Также читайте о том, что в Рузаевке прошла профилактическая акция «Не дай себя обмануть».

Источник: r13.fssp.gov.ru