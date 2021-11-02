В Мордовии с начала 2021 года было задокументировано 168 коррупционных преступлений

В пресс-центре МВД по Мордовии был проведен круглый стол, в рамках которого спикеры обсудили вопросы борьбы с коррупцией на территории региона.

Было отмечено, что с начала нынешнего года в Мордовии сотрудниками органов внутренних дел было задокументировано 168 коррупционных преступлений.

Было пресечено 70 фактов взяточничества, среди которых 14 в крупном и особо крупном размере.

Средняя сумма взятки составила 335 тыс. рублей, что выше среднего размера за 2020 год (160 тысяч рублей).

Самая крупная сумма взятки, выявленная в 2021 году в регионе, составила 7 млн рублей.

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Источник: 13.мвд.рф