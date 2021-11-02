В Саранске в результате ДТП пострадал 35-летний автомобилист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 35-летний автомобилист.

Происшествие произошло днём 10 декабря на территории Октябрьского района города. На улице Косарева 35-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Веста», совершая разворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Опель-Астра», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал водитель «Лады». Мужчина был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф