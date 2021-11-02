В Зубово-Полянском районе опрокинулся автомобиль

В Зубово-Полянском районе пострадал водитель опрокинувшегося автомобиля.

Происшествие произошло вечером 11 декабря на 1-м километре дороги, которая пролегает между населенными пунктами Новая Потьма, Школа тракторных бригадиров и магистралью, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 61-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Киа-Рио», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель иномарки получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф