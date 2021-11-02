В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадала женщина

В Саранске произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадала женщина.

Происшествие произошло днём 12 декабря на улице Коммунистической. По предварительной информации, 42-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Веста», совершая левый поворот, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Фольксваген-Пассат», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 32-летняя женщина, которая находилась за рулем «Фольксвагена». Гражданка доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф