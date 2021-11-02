В Кадошкино неизвестный расплатился поддельной денежной купюрой в магазине

В дежурную часть ОП № 3 УМВД России по Саранску поступило сообщение эксперта по исследованию денежных знаков отделения Нацбанка Мордовии об обнаружении фальшивой денежной купюры.

При проведении экспертизы денежных купюр, поступивших в инкассаторской сумке из магазина, расположенного в посёлке Кадошкино, была обнаружена поддельная банкнота номиналом 100 рублей.

Было установлено, что в указанном магазине отсутствуют приборы идентификации подлинности банкнот. Наличность кассирами проверяется визуально.

В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к сбыту фальшивой банкноты.

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Источник: 13.мвд.рф