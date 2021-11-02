Жительница Саранска, ударившая мужа ножом, пойдет под суд

В Саранске суд скоро вынесет приговор в отношении местной жительницы, которая ударила ножом своего супруга.
В конце сентября нынешнего года жительница Саранска поссорилась со своим мужем. Причиной конфликта стал тот факт, что мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. В процессе выяснения отношений горожанка ударила мужа ножом в область грудной клетки. Затем женщина стала оказывать пострадавшему помощь, осознав суть случившегося. После этого гражданка вызвала медиков, поскольку супруг начал оказывать сопротивление в ответ на её упомянутые действия. Пострадавший выжил.
Известно, что супруги находились в стадии бракоразводного процесса.
В скором времени жительница Саранска предстанет перед судом.
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Источник: 13.мвд.рф