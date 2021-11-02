В Саранске осудили жителя Лямбиря, ударившего мужчину ножом

В Саранске был вынесен приговор суда в отношении жителя Лямбиря, который ударил ножом мужчину.

В начале августа нынешнего года 35-летний житель Лямбиря находился в Саранске. Мужчина проводил время в одном из кафе города. На летней веранде данного заведения отдыхала компания, состоящая из нескольких человек. Жителю Лямбиря показалось, что в данной компании мужчины не самым лучшим образом ведут себя по отношению к женщине.

В итоге 35-летний гражданин сделал замечание по упомянутому поводу. Компания на претензию никоим образом не отреагировала. Затем житель Лямбиря через несколько минут вернулся к столику данной компании и устроил ссору, во время которой он ударил ножом в область живота и бедра одного из своих оппонентов 36-летнего возраста. Пострадавший был госпитализирован.

Решением суда в отношении жителя Лямбиря была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф