В Саранске сотрудники полиции рассказали первоклассникам об их правах и обязанностях

В Саранске сотрудники МВД по Мордовии провели с первоклассниками гимназии № 20 урок правовых знаний.

Юрисконсульт правового отдела регионального МВД Наталья Макшанова познакомила школьников с Конвенцией ООН о правах ребенка. Во время беседы она разъяснила, что такое административная и уголовная ответственность, правонарушение и преступление, с какого возраста наступает ответственность за противоправные деяния.

Старший инспектор УГИБДД МВД по Мордовии Ольга Аносова напомнила ребятам о правилах безопасного перехода проезжей части, рассказала о так называемых дорожных ловушках и необходимости использования световозвращателей.

Сотрудники полиции вручили первоклассникам световозвращающие значки и рекомендовали прикрепить их на школьные рюкзаки.

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Источник: 13.мвд.рф