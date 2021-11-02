Двое жителей Саранска пойдут под суд по обвинению в покушении на сбыт наркотиков

В Саранске суд вынесет приговор в отношении жителей Саранска, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков.

В мае нынешнего года двое жителей Саранска 24- и 25-летнгего возраста, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили покушения на незаконный сбыт наркотических средств, оборудовав на территории города так называемые тайники.

Преступные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Наркотические средства были изъяты.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении Октябрьского районного суда Саранска.

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Источник: epp.genproc.gov.ru