В Зубово-Полянском районе осудили местного жителя, ударившего ножом знакомого

В Зубово-Полянском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который во время ссоры ударил ножом своего знакомого.

В сентябре нынешнего года 49-летний житель посёлка Умёт гостил у своего знакомого. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора из-за незначительного повода. После этого гость ушел в магазин, чтобы приобрести спиртное, а затем продолжить попойку.

Спустя некоторое время 49-летний гражданин вернулся обратно, но предварительно он зашел к себе домой, где взял нож, которым затем ударил собутыльнику в спину, желая отомстить за обиду в связи с ссорой.

Пострадавший самостоятельно вызвал медиков.

Суд приговорил злоумышленника к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Также читайте о том, что в Кадошкино неизвестный расплатился поддельной денежной купюрой в магазине.

Источник: 13.мвд.рф