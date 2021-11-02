В Большеберезниковском районе местная жительница во время ссоры убила соседа

В Большеберезниковском районе правоохранители заключили под стражу местную жительницу, которая подозревается в убийстве своего соседа.

В конце прошлой недели 67-летняя гражданка, проживающая в населенном пункте Паракино указанного района, гостила у своего 84-летнего соседа. Односельчане проводили время за распитием спиртного. Порой совместное употребление алкогольных напитков заканчивается крайне ожесточенными конфликтами, что и произошло в данном случае.

Во время ссоры гостья решила доказать свою правоту путем физического воздействия. Гражданка несколько раз ударила соседа табуретом по голове. Заметив, что пенсионер перестал подавать признаки жизни, подозреваемая спрятала орудие преступления, после чего поспешила уйти к себе домой.

Труп мужчины обнаружили его родственники, которые приехали к нему, будучи обеспокоенными тем фактом, что он не отвечает на телефонные звонки.

В кратчайшие сроки 67-летняя соседка пенсионера была задержана. Женщина полностью признала свою вину.

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Источник: mordovia.sledcom.ru