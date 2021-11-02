В Ковылкинском районе ДТП унесло жизнь 27-летнего парня

В Ковылкинском районе превышение скорости стоило жизни 27-летнему парню.

В ночь на 13 декабря сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение о ДТП на 4-м километре региональной магистрали, которая соединяет населенные пункты Казенный Майдан и Старое Дракино. На данном участке стражи порядка обнаружили автомобиль марки «Фольксваген-Пассат», который находился в кювете. Было установлено, что машина опрокинулась.

В салоне транспортного средства находился только 27-летний водитель, который к моменту обнаружения скончался от полученных в результате ДТП травм.

Предварительно было установлено, что съезд транспортного средства с проезжей части в кювет был спровоцирован превышением скорости.

Также читайте о том, что в Саранске в результате ДТП пострадал 35-летний автомобилист.

Источник: гибдд.рф