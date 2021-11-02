В Больших Березниках загорелся автомобиль, врезавшийся в столб

В Больших Березниках в результате ДТП произошло возгорание автомобиля.

Поздним вечером минувшего воскресенья, 12 декабря, жители указанного населенного пункта, дома которых расположены по адресу – улица Лесная, стали свидетелями пожара. Горел автомобиль марки «Дэу-Нексия». Но перед этим произошло ДТП, итогом которого стал пожар.

Началось всё с того, что 31-летний мужчина, находившийся за рулем транспортного средства, превысил скорость. Последствием этого действия стала потеря контроля над управлением. Машина, на движение которой автомобилист уже не оказывал никакого влияния, съехала в кювет, а затем врезалась в столб. После этого произошло возгорание.

Водитель машины был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф