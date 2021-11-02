Прокуратура выявила нарушения в деятельности администрации Чамзинского района

Сотрудниками прокуратуры был зафиксирован факт нарушения действующего законодательства в деятельности администрации Чамзинского района.

Нарушение положений текущего законодательства, регулирующего процессы в сфере муниципальной службы, выразилось в том, что отдел архива администрации упомянутого района возглавлял гражданин, у которого нет высшего образования.

После вмешательства со стороны прокуратуры упомянутое нарушение закона было устранено. Гражданин, занимающий должность главы отдела архива, был отстранен от работы, трудовой договор с ним был расторгнут.

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Источник: epp.genproc.gov.ru