В Мордовии бывший врач-онколог обвиняется в получении взятки

В Мордовии пойдет под суд бывший врач-онколог, которому было предъявлено обвинение в совершении действия, представляющего собой нарушение законодательства о противодействии коррупции.

В ноябре прошлого года обвиняемый, осуществляя трудовую деятельность на должности врача-онколога в филиале больницы ФСИН РФ, предложил сотруднице исправительной колонии, проходившей курс лечения, подготовить документацию с указанием её настоящего диагноза для получения страховой выплаты за денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей.

Женщина, опасаясь, что врач может указать в документах диагноз, который не соответствует действительности в случае её отказа, ответила согласием на упомянутое предложение. Затем гражданка обратилась в полицию.

После получения взятки фигурант уголовного дела был задержан.

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Источник: mordovia.sledcom.ru