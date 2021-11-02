В Саранске автомобиль сбил 86-летнюю нарушительницу ПДД

В Саранске из-за ДТП пожилая горожанка оказалась на больничной койке.

Днём 13 декабря в посёлке Луховка произошло ДТП. На улице Октябрьской 86-летняя гражданка пересекала проезжую часть. Пенсионерка нарушала ПДД, двигаясь вне зоны действия пешеходного перехода. Данная оплошность, представляющая собой серьезный риск, привела к тому, что гражданку сбил автомобиль марки «Лада-Калина».

ДТП обернулось для пожилой жительницы города получением серьезных телесных повреждений, из-за наличия которых она была госпитализирована.

Транспортным средством управлял 19-летний парень, которого нельзя назвать сознательным гражданином по части соблюдения ПДД, поскольку с начала текущего года он несколько раз привлекался к ответственности за нарушения обозначенного характера.

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Источник: гибдд.рф