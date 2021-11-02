Жительница Саранска пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Саранске пойдет под суд местная жительница, которая обвиняется в мошенничестве.

В 2015 году 52-летняя горожанка познакомилась с женщиной 1946 года рождения. В ходе общения со своей новой знакомой жительница Саранска узнала, что пенсионерка хранит на банковском счете крупную денежную сумму. Этот факт 52-летняя женщина решила использовать для достижения личных целей корыстного характера.

Под различными предлогами, среди которых болезни родных и разного рода финансовые трудности, обвиняемая просила у пенсионерки деньги. Последняя денежные средства предоставляла, не догадываясь, что все указанные проблемы были выдуманы. Действуя данным способом, женщина похитила 2,6 млн рублей.

Кроме того, обвиняемая похитила 200 тыс. рублей у дочери пенсионерки, пообещав ей за денежное вознаграждение помочь оформить документы, необходимые для получения инвалидности.

Стоит отметить, что у 52-летней гражданки уже есть судимость за совершение аналогичных преступлений.

Также читайте о том, что в Большеберезниковском районе местная жительница во время ссоры убила соседа.

Источник: 13.мвд.рф