В Кочкуровском районе пойдет под суд местный житель, обвиняемый в хранении марихуаны

В Кочкуровском районе местный житель оказался на скамье подсудимых по причине причастности к незаконному хранению марихуаны.

В ходе проведения обыска в доме 59-летнего гражданина, проживающего в селе Новосельцево, стражи порядка обнаружили три бумажных свертка, в которых хранилась марихуана. Общая масса данных свертков составила 6,7 г.

В ходе последующего разбирательства правоохранителям удалось выяснить, что 59-летний сельчанин, находясь в поле, которое расположено неподалеку от его дома, собрал дикорастущую коноплю. Затем мужчина высушил растение и измельчил его, оставив на хранение с целью личного потребления.

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Источник: 13.мвд.рф