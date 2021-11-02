В Саранске была задержана женщина, подозреваемая в краже товаров из магазина

В Саранске сотрудниками Росгвардии была задержана женщина, которая подозревается в краже товаров из магазина.

Вчера, 13 декабря, сетевой магазин, расположенный по адресу – улица Энгельса, посетила жительница Саранска. Женщина взяла с полок товары, затем направилась к кассе, где оплатила свои покупки, после чего начала двигаться в сторону выхода из торгового заведения. В этот момент горожанка была остановлена охраной магазина. Оказалось, что женщина оплатила на кассе только часть товаров, спрятав остальную продукцию на дне сумки.

Женщина была задержана прибывшими в магазин сотрудниками Росгвардии.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru