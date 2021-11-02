В Рузаевке осудили мужчину, убившего жену во время ссоры

В Рузаевке был оглашен приговор суда в отношении местного жителя, который убил свою жену во время ссоры.

В начале лета нынешнего года 66-летний житель указанного населенного пункта, будучи пьяным, поссорился со своей 59-летней женой. В данном случае процесс выяснения отношений не ограничился словесной перепалкой, перейдя в определенный момент в стадию конфликта, сопряженного с применением физической силы.

Сознание, затуманенное алкоголем и крайней степенью эмоционального возбуждения, не идентифицировало действие мужчины, связанное с нанесением супруге ножевого ранения грудной клетки, в качестве недопустимого. От полученной травмы пострадавшая скончалась.

Суд приговорил жителя Рузаевки к 7 годам лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф