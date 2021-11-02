В Мордовии бывшего сотрудника ФСИН осудили за взяточничество

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ФСИН, обвиняемого в причастности к совершению коррупционных действий.
Обвиняемый, занимая должность начальника психиатрического отделения филиала «Больница № 2» ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России, за предоставление денежного вознаграждения пообещал одному из осужденных подготовить медицинскую документацию со сведениями о состоянии здоровья, на основании которых последний мог бы получить право отбывать наказание на особенных условиях.
Указанные документы должны были освободить заключенного от выполнения работ, связанных с тяжелым физическим трудом, и работ в запыленных помещениях.
У осужденного на самом деле не было проблем со здоровьем, являющихся достаточным основанием для изменения условий отбывания меры наказания.
В июле нынешнего года преступник был задержан с поличным.
Суд приговорил бывшего сотрудника ФСИН к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, мужчина был лишен звания подполковника внутренней службы.
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Источник: mordovia.sledcom.ru