В Рузаевке был задержан мужчина, подозреваемый в краже денег с банковской карты

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в краже денежных средств с чужой банковской карты.

На прошлой неделе 49-летний житель соседнего региона, который работает на одном из предприятий указанного населенного пункта, на улице нашел банковскую карту. Дабы проверить наличие средств на карте, мужчина зашел в ближайший магазин, где совершил покупку, расплатившись за неё найденным средством платежа. Затем, используя чужую банковскую карту, гражданин оплатил приобретенные товары в ещё двенадцати магазинах.

Получив уведомления о списании денежных средств, законная владелица карты заблокировала её. В этот момент мужчина находился в очередном магазине. Не сумев совершить оплату, подозреваемый выбросил карту.

Общая сумма ущерба превысила 7 тыс. рублей.

Свою вину житель соседнего региона не отрицает.

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Источник: 13.мвд.рф