В Мордовии полицейские подвели итоги антинаркотической операции

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов были подведены итоги проведения мероприятий в рамках второго этапа специальной операции, направленной на профилактику наркомании и пресечение преступлений в данной сфере.

За время проведения указанной операции стражи порядка организовали более 2 тыс. встреч с несовершеннолетними гражданами, направленными на информирование последних о пагубном влиянии наркомании на здоровье и социальных последствиях данного пристрастия.

Кроме того, было выявлено два преступления, которые связаны с распространением и хранением запрещенных веществ. Помимо этого, было зафиксировано 32 правонарушения административного характера в рассматриваемой сфере.

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Источник: 13.мвд.рф