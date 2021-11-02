В Ардатовском районе осудили местного жителя, избившего знакомого палкой

В Ардатовском районе был оглашен приговор суда в отношении местного жителя, который избил своего знакомого палкой.

В октябре нынешнего года в гости к жителю села Луньгинский Майдан пришел его знакомый. Совместное времяпровождение мужчин представляло собой распитие спиртных напитков. Постепенно мирная попойка переросла в ссору, как это очень часто бывает в подобных случаях. Отстаивая свою позицию, хозяин жилья принялся избивать оппонента деревянной палкой. Мужчина перестал совершать противоправное действие, когда палка сломалась.

Суд приговорил жителя Ардатовского района, не сумевшего совладать с приступом агрессии, к 1 году лишения свободы условно.

Также читайте о том, что в Рузаевке осудили мужчину, убившего жену во время ссоры.

Источник: 13.мвд.рф