В Саранске с начала 2021 года было совершено 4 тысячи преступлений

В Саранске на протяжении одиннадцати первых месяцев нынешнего года было зафиксировано 4 тысячи преступлений.

В общей структуре преступлений, зафиксированных в Мордовии за отчетный период, доля противозаконных деяний, совершенных на территории Саранска, составляет 49,8%.

По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, уровень преступности в городе продемонстрировал рост, составивший 1,8%.

Стоит также отметить, что в Ленинском районе Саранска количество преступлений уменьшилось по сравнению с результатом за тот же период 2020 года.

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Источник: epp.genproc.gov.ru