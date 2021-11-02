В Чамзинке был задержан пьяный автомобилист

Многочисленные истории о трагических последствиях пьяного вождения не являются уроком для значительного количества автомобилистов, что подтверждает своим примером водитель из Чамзинки.

Вечером 14 декабря на улице Терешковой сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки «Рено-Логан». Выяснилось, что 34-летний мужчина, управлявший данным транспортным средством, не имел права садиться за руль в связи с тем, что в тот вечер он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

В скором времени правонарушитель, подвергший риску свою жизнь и жизни других участников дорожного движения, понесет ответственность за действия, грубо нарушающие ПДД.

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Источник: гибдд.рф