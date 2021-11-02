Житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире гражданина Киргизии

В ближайшее время в Саранске фигурантом уголовного дела может стать местный житель, который совершил действие, связанное с фиктивной регистрацией иностранца.

В ходе проведения специальных мероприятий стражам порядка удалось установить, что некоторое время назад 67-летний мужчина, проживающий на территории Октябрьского района Саранска, в принадлежащей ему квартире прописал 29-летнего гражданина Киргизии. При этом у горожанина не было намерения предоставлять свое жилье парню, а у последнего не было планов проживать в данной квартире, по причине чего факт регистрации является фиктивным, что представляет собой нарушение закона.

В настоящее время решается вопрос о привлечении 67-летнего жителя Саранска к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф