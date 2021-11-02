Пенсионерка из Саранска перечислила мошенникам более 500 тысяч рублей

В Саранске пожилая местная жительница перечислила денежные средства неизвестным мошенникам.

Недавно 75-летней горожанке позвонил неизвестный мужчина. Последний начал беседу с того, что представился сотрудником банка. Затем незнакомец заявил об обнаружении подозрительной активности, связанной со счетом пенсионерки. После этого мужчина посоветовал провести финансовую операцию по перечислению денежных средств на продиктованный им счет, объяснив необходимость данного действия обеспечением безопасности финансов.

События продолжили развиваться весьма быстро. В кратчайшие сроки с горожанкой связался якобы сотрудник полиции, который подтвердил достоверность упомянутой информации, а также рассказал о проведении операции по поимке мошенников, призвав пострадавшую оказать содействие.

Женщина, поверив в то, что ей рассказали звонившие, стала следовать их указания. В итоге пенсионерка оформила кредит в размере 230 тыс. Эти деньги, а также денежные средства в размере 275 тыс. рублей, которые хранились в отделении банка, пострадавшая перечислила мошенникам.

Спустя некоторое время пенсионерка осознала, что имела дело с мошенниками.

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Источник: 13.мвд.рф