Житель Саранска, решивший приобрести барабанную установку, стал жертвой мошенника

В Саранске мужчина, решивший приобрести барабанную установку, лишился денежных средств.

Недавно на сайте бесплатных объявлений 36-летним жителем Саранска была обнаружена публикация, содержащая информацию о продаже барабанной установки. Заинтересовавшись данным объявлением, горожанин вышел на связь с продавцом. Обсудив детали продажи товара, житель Саранска перечислил на продиктованный автором объявления банковский счет денежные средства в сумме 22,5 тыс. рублей.

После получения денег продавец перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф