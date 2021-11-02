Руководителя одной из организаций Саранска признали виновным в мошенничестве

В Саранске суд признал руководителя одной из местных организаций виновным в совершении преступлений в сфере мошенничества.

В период с апреля 2012 года по январь 2015 года 62-летний житель Саранска, будучи главой организации и её фактическим собственником, посредством обмана сотрудников министерства торговли и предпринимательства Мордовии завладел на противозаконных основаниях бюджетными средствами в сумме более 47,5 млн рублей.

Осенью 2016 года фигурант уголовного дела, действуя тем же способом, похитил ещё 5 млн рублей. В данном случае имел место обман представителей того же республиканского министерства. Денежные средства также были бюджетными.

Кроме того, мужчина, предоставив сотрудникам одного из банков региона сведения о финансовом положении своей организации, которые не соответствовали действительности, получил кредит в размере более 60 млн рублей.

Суд приговорил преступника к 6 годам лишения свободы, но отбывать наказание злоумышленник не будет в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Причиненный ущерб мужчина не возместил. При этом иск упомянутого министерства о возмещении ущерба в размере более 52 млн рублей суд удовлетворил в полном объеме. Ранее принятое решение об аресте имущества преступника было сохранено.

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Источник: epp.genproc.gov.ru