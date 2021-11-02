В Саранске полицейские изъяли наркотики у 28-летней девушки

В Саранске стражами порядка был задержана жительница одного из районов Мордовии, которая причастна к нарушению законодательства в сфере борьбы с наркотиками в связи с хранением запрещенного вещества.

На улице Строительной сотрудниками полиции была остановлена 28-летняя девушка, которая приехала в Саранск из села Кочелаево Ковылкинского района, где она проживает на постоянной основе. При досмотре гражданки правоохранители изъяли синтетические наркотики массой 1,95 г.

По словам девушки, запрещенное вещество она забрала из так называемого тайника, не имея цели, связанной с последующим сбытом наркотиков.

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Источник: 13.мвд.рф