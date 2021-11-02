В Саранске грузовик сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске по вине 58-летнего водителя грузового автомобиля произошло ДТП, в результате которого 33-летняя женщина оказалась на больничной койке.

Безопасность пешеходов, к сожалению, не всегда гарантирована даже в тех местах, которые определены ПДД в качестве зон, предназначенных для их передвижения. Примером тому стало происшествие, произошедшее вечером 15 декабря в Октябрьском районе города.

На улице Косарева 33-летняя женщина оказалась под колёсами грузового автомобиля марки ГАЗ. Произошло это по вине 58-летнего мужчины, находившегося за рулем транспортного средства, который не остановился, видя, что горожанка пересекает проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф