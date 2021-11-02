В Инсаре дошкольникам рассказали о ПДД

Сотрудниками Госавтоинспекции ММО МВД России «Ковылкинский» совместно с представителями дошкольных образовательных учреждений города Инсар были проведены мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В детских садах «Светлячок» и «Золотой ключик» инспектор по пропаганде БДД побеседовала с дошкольниками о ПДД для пешеходов, велосипедистов и пассажиров. Дети были ознакомлены с дорожными знаками. Также дошкольники рассказали стихотворения о ПДД. Особое внимание было уделено использованию в темное время суток световозвращающих элементов.

В детском саду «Солнышко» дети под руководством воспитателей разыграли театральное представление. Юным зрителям в игровой форме было продемонстрировано, что может случиться в результате нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф