В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции и общественники напомнили школьникам о соблюдении ПДД

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» совместно с представителями Общественного совета при ММО напомнили школьникам о неукоснительном соблюдении ППД.

Организаторы мероприятия посетили МБОУ «Троицкая СОШ им. А.Г. Котова», где провели для учащихся классный час, во время которого обсудили административную ответственность, предусмотренную за нарушение ПДД.

Особое внимание школьников было обращено на вождение транспортных средств несовершеннолетними, не имеющими права управления. Также были рассмотрены права и обязанности пассажиров, пешеходов и велосипедистов.

Инспектор по пропаганде БДД ознакомила ребят с красочными пособиями «Мы знаем ПДД», выпущенными в рамках реализации проекта «Дорожная безопасность детей».

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Источник: гибдд.рф