В Зубово-Полянском районе пострадал водитель опрокинувшегося автомобиля

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 52-летний автомобилист.

Происшествие произошло ранним утром 16 декабря на 3-м километре дороги, которая пролагает между населенными пунктами Потьма и Барашево. По предварительной информации, 52-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Шевроле», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель транспортного средства был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф