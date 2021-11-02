В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал 27-летний парень

В Саранске произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал 27-летний молодой человек.

ДТП произошло вечером 16 декабря на территории Пролетарского района города. По предварительной информации, 27-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-211440, во время движения по Лямбирскому шоссе превысил скорость, в результате чего не смог справиться с управлением, что спровоцировало выезд транспортного средства на встречную полосу и последующее столкновение с автомобилем марки «Шевроле-Лачетти».

Пострадал водитель ВАЗа. Молодой человек был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф