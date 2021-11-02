Заместитель прокурора Мордовии провел личный прием граждан

Заместитель прокурора Мордовии Кирилл Тетерин 16 декабря провел личный прием граждан.

На личный прием к заместителю прокурора региона обратились 13 человек. Их интересовали вопросы нарушения жилищных прав, а также нарушения в сфере ЖКХ. Кроме того, граждане выражали несогласие с ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусом, действующими на территории региона.

Также имело место обращение по факту отсутствия должного обеспечения лекарствами ребенка.

По всем поступившим обращениям были даны поручения об организации прокурорских проверок.

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Источник: epp.genproc.gov.ru