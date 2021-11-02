В Лямбирском районе сотрудники ГИБДД провели урок для учеников одной из местных школ

В МКОУ «Черемишевская ООШ» Лямбирского района сотрудники Госавтоинспекции и член Общественного совета при ММО МВД РФ «Лямбирский» провели внеклассный урок по обучению безопасному поведению детей в зимний период.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» Гульнара Аймуранова отметила, что ПДД нужно соблюдать неукоснительно в любое время года, но зимой есть некоторые особенности, которые летом незаметны.

Во время снегопада ухудшается видимость, появляются заносы на проезжей части, затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег мешает обзору дороги. Особенно трудно бывает юным пешеходам. Сотрудники ГИБДД напомнили, что зимой важно использовать одежду ярких цветов и носить световозвращатели.

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Источник: гибдд.рф