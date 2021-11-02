В одном из исправительных учреждений Мордовии прошел танцевальный конкурс

В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН РФ по Мордовии прошел танцевальный конкурс «В ритме танца».
Целью указанного мероприятия стала реализация творческого потенциала осужденных посредством художественной самодеятельности.
Кроме того, совместное творчество осужденных - это самый эффективный путь воспитания у них инициативы и ответственности.
Осужденными женщинами были представлены танцы различных направлений.
Гармонично подобранные костюмы и музыкальное сопровождение создали праздничную атмосферу.
По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.gov.ru