В одном из исправительных учреждений Мордовии прошел танцевальный конкурс

В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН РФ по Мордовии прошел танцевальный конкурс «В ритме танца».

Целью указанного мероприятия стала реализация творческого потенциала осужденных посредством художественной самодеятельности.

Кроме того, совместное творчество осужденных - это самый эффективный путь воспитания у них инициативы и ответственности.

Осужденными женщинами были представлены танцы различных направлений.

Гармонично подобранные костюмы и музыкальное сопровождение создали праздничную атмосферу.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.gov.ru