В одной из колоний Мордовии прошел День встречи руководства с осужденными

В исправительной колонии № 1 УФСИН РФ по Мордовии состоялся День встречи руководства с осужденными.

Представителями руководства был совершен обход указанного исправительного учреждения, а затем в клубе-столовой они пообщались с осужденными.

Осужденные задавали вопросы, касающиеся медицинского обслуживания, получения медицинских посылок, начисления заработной платы, а также работы магазина.

Кроме того, был организован прием осужденных по личным вопросам.

Затем были подведены итоги мероприятия с личным составом учреждения.

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Источник: 13.fsin.gov.ru