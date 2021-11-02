В одной из колоний Мордовии прошел День встречи руководства с осужденными

В исправительной колонии № 1 УФСИН РФ по Мордовии состоялся День встречи руководства с осужденными.
Представителями руководства был совершен обход указанного исправительного учреждения, а затем в клубе-столовой они пообщались с осужденными.
Осужденные задавали вопросы, касающиеся медицинского обслуживания, получения медицинских посылок, начисления заработной платы, а также работы магазина.
Кроме того, был организован прием осужденных по личным вопросам.
Затем были подведены итоги мероприятия с личным составом учреждения.
Также читайте о том, что в Мордовии с осужденными ведется работа по профилактике совершения повторных преступлений.
Источник: 13.fsin.gov.ru