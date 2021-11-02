В Мордовии психологи проводят мероприятия с осужденными

Психологи лечебного исправительного учреждения № 3 УФСИН РФ по Мордовии проводят с осужденными психокоррекционные упражнения для самопознания и саморазвития.

В большинстве случаев человек воспринимает себя в качестве некоего образа, который состоит из того, что он сам думает о себе, что думают о нём другие, из шаблонов поведения и привычек. Чаще всего это образ является ложным и не соответствует действительности. Именно поэтому возникает чувство непринятия самого себя и разочарования.

Проведенные упражнения помогли осужденным внимательно посмотреть вглубь себя, проанализировать и исправить в себе некие недостатки.

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Источник: 13.fsin.gov.ru