В одном из исправительных учреждений Мордовии прошел конкурс причесок

В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс причесок.

В указанном конкурсе приняли участие осужденные всех отрядов.

Были представлены разнообразные идеи плетения, укладки волос и формирования причесок.

Стоит отметить, что проведение подобного рода мероприятий позволяет раскрыть таланты осужденных.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.gov.ru