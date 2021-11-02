В Саранске был задержан мужчина, который находится в розыске

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в федеральном розыске.

На днях, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Росгвардии заметили около дома № 78, расположенного по адресу – улица Полежаева, гражданина, внешность которого соответствовала полученной ранее ориентировке.

В результате проверки документов было установлено, что 32-летний житель Атяшевского района находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статье 158 УК РФ «Кража».

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.

Также читайте о том, что в Саранске полицейские изъяли наркотики у 28-летней девушки.

Источник: 13.rosguard.gov.ru