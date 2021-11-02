В Саранске осудили мужчину, ударившего ножом знакомого

Житель Саранска, который незаконно проник в жилье и ударил ножом мужчину, несколько ближайших лет проведет за решеткой.

В конце лета нынешнего года 38-летний житель Саранска, ранее имевший проблемы с законом, без согласия со стороны владельца проник в квартиру своего 45-летнего знакомого. Гость, которого никто не звал и не ждал, ударил знакомого ножом. Это действие преступник совершил по причине личной неприязни, которую он на протяжении достаточно длительного периода времени испытывал в отношении пострадавшего.

Суд приговорил преступника к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание житель Саранска будет в колонии строгого режима.

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Источник: mordovia.sledcom.ru