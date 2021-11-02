Житель Лямбирского района фиктивно прописал в своем доме иностранцев

Житель одного из населенных пунктов Лямбирского района был уличен в нарушении закона, связанном с игнорированием норм действующего миграционного законодательства.

В ходе проведения специальных мероприятий полицейским удалось установить, что 52-летний житель населенного пункта Аксеново, расположенного на территории указанного района, не имея реального намерения предоставлять свою недвижимость для постоянного проживания, прописал в принадлежащем ему доме двоих граждан Узбекистана 1996 и 2000 годов рождения.

Сейчас решается вопрос о привлечении нарушителя миграционного законодательства к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф