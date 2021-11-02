Житель Мордовии добровольно выдал полицейским ствол охотничьего ружья

В Мордовии местный житель на добровольной основе выдал сотрудникам правоохранительных органов ствол охотничьего ружья.

Некоторое время назад 32-летний гражданин, проживающийся в посёлке Зубова Поляна, разбирал вещи в старом сарае. Данная постройка принадлежала отчиму жителя Мордовии, ранее скончавшемуся. Внезапно мужчина обнаружил указанный ствол.

Гражданин, помня о мерах уголовного наказания, применяющихся в случае хранения оружия на противозаконных основаниях, выдал ствол охотничьего ружья полицейским.

Оружие было отправлено на экспертизу.

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Источник: 13.мвд.рф